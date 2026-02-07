「バチェラー4」秋倉諒子、鬼コスプレで雰囲気ガラリ「クオリティすごい」「スタイルの良さ隠せてない」
【モデルプレス＝2026/02/07】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が2月7日、自身のInstagramを更新。鬼のコスプレ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「バチェラー4」美女「スタイルの良さ隠せてない」鬼コス
秋倉は「2月3日 今年も子供達への鬼の全力任務、完了しました」とつづり、赤鬼と青鬼が並んだ写真を投稿。顔には鬼の面、体はそれぞれの色のボディースーツに虎皮模様のパンツ、ビニールの大きな棍棒、と完璧な鬼のコスプレを披露。また、愛犬も鬼のかぶりものをつけており「今年は子鬼も参戦」と記している。
この投稿に「もはや誰だかわからない」「クオリティすごい」「スタイルの良さ隠せてない」「これは子どもさん喜びますね」「本格的すぎる」「夢に出てくるレベル」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆秋倉諒子、鬼コスプレ披露
◆秋倉諒子の投稿に反響
