ダレノガレ明美、美デコルテ際立つベアトップ姿にファン悶絶「綺麗な肌」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】モデルでタレントのダレノガレ明美が2月6日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開し、話題となっている。
【写真】35歳美女モデル「スタイルレベチ」ベアトップ姿
ダレノガレは「全部口がムーの写真」とコメントを添え、口を前に突き出したキュートな自撮り写真を複数枚投稿。美しいデコルテが際立つベアトップ姿の写真や、淡い色味のキャミソールを着用した写真などを公開している。
この投稿に、ファンからは「綺麗な肌」「スタイルレベチ」「お洒落」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ダレノガレ明美、美デコルテ披露
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
