著作権料“月に数千万円”と明かした韓国アイドル、「50代で未婚だったら一生独身」宣言

ボーイズグループWINNERのメンバー、スンユンが結婚に対する考えを明らかにした。

【画像】スンユンに熱愛説…お相手は新人女優？

去る2月6日、韓国で放送されたMBN・チャンネルS『チョン・ヒョン無計画』（原題）シーズン3第17回では、「京畿道（キョンギド）の隠れた味」第1弾として、タレントのチョン・ヒョンムとユーチューバーのクァクチューブが、WINNERのジヌ、スンユンとともに安養（アニャン）で食べ歩きに出かけた。

当日、ジヌは結婚を考えていないと話しながらも、「恋愛したら公表する」と突拍子もなく答え、笑いを誘った。

また、スンユンは「結婚より仕事の方が好きだが、49歳になる前にするつもりはある」と明かした。

（写真＝MBN・チャンネルS）

1枚目：スンユン、2枚目：左からクァクチューブ、チョン・ヒョンム

すると、チョン・ヒョンムは「なぜ49歳になる前に結婚したいのか」と理由を尋ねた。スンユンは、「50代の壁を越えたくない。10の位が4のときに結婚して、50代を一緒に迎えたい」として、「もし50代になっても結婚できなければ、独身でいるつもりだ」と伝えた。

なお、スンユンはシングル『FATE NUMBER FOR』のタイトル曲『REALLY REALLY』で、韓国男性アイドルとして初めて韓国の音楽配信サイトで1億再生を達成し、同曲の作詞・作曲に携わり、著作権使用料として月に億単位（数千万円）の収入があったことを告白し、周りを驚かせた。

◇カン・スンユン プロフィール

1994年1月21日生まれ。2010年、オーディション番組『Superstar K2』に参加し、翌年の2011年にYGエンターテインメントと契約。2013年、YGエンターテインメントのサバイバル番組『WIN：Who Is Nex』で勝利し、2014年8月にWINNERとしてデビューを果たす。歌手だけでなく、役者としても活躍しており、ドラマ『ハイキック！ 短い足の逆襲』や『刑務所のルールブック』などに出演。安定した演技力と釜山の方言が好評を得ている。