SNIDEL BEAUTY×カン・へウォンが提案する透明感メイクレシピ
SNIDEL BEAUTYが届ける「透明感メイクレシピ」に、韓国で活躍する俳優カン・へウォンが登場。計算されたツヤややわらかな色づき、さりげない立体感を重ねることで、気負わずとも印象に残る表情へと導きます。公式オンラインストアにて公開される本企画は、今の気分に寄り添いながら新しい自分と出会える特別なメイク体験を提案します。
イエベ肌を彩るやわらか洗練メイク
LOOK1は、ブラウンやベージュを基調に、繊細なきらめきと質感を重ねた洗練メイク。多彩な輝きを重ねてもシアーな発色が澄んだまなざしを演出します。
チークは頬骨に沿って斜めに入れ、ロージーピンクの血色感を内側からにじませるのがポイント。唇にはグロスをたっぷりまとわせ、ガラスのようなツヤをプラスします。
アイデザイナーｎ01
フラッフィーブラッシュ02
ピュアリップシェイパーn01
リップグレイズ02
HOWTO
1.アイデザイナーｎ01の上段中央と上段右をアイホール全体にのせる。
2.下段右を目頭と目じりにのせる。
3.下段左を黒目上に重ねる。
4.上段左を目頭のくぼみにのせる。
5.下段中央を下まぶた全体にのせる。
6.フラッフィーブラッシュ02を頬骨に沿って斜めにのせる。
7.ピュアリップシェイパーn01で唇の輪郭を縁取る。
8.リップグレイズ02を唇全体に塗る。
ブルベに映えるセンシュアルな透明感
LOOK2は、バーガンディからピンクへと移ろうグラデーションで、透明感と色気を引き出すブルベ向けメイク。パールの輝きを重ねることで、奥行きのあるアンニュイな目元を演出します。
頬にはふんわりとブラッシュをのせ、ツヤと血色感をプラス。リップは輪郭を整えたあと、内側を中心にツヤを重ねて立体感のある唇に仕上げます。
フェイススタイリストｎEX01
ユーフォリックグロウブラッシュ02
ピュアリップシェイパーn02
リップグレイズ04
HOWTO
1.フェイススタイリストｎEX01の上段中央をアイホール全体と下まぶた全体にのせる。
2.下段左と下段中央を混ぜ、目頭と目じりにのせる。
3.上段左を目頭のくぼみと黒目上に重ねる。
4.右を鼻筋にのせる。
5.ユーフォリックグロウブラッシュ02を頬の内側から外側へふわっとのせる。
6.ピュアリップシェイパーn02で唇の輪郭を縁取る。
7.リップグレイズ04を唇の内側中心にのせる。
透明感が導く、新しい私♡
SNIDEL BEAUTYが提案する透明感メイクは、重ねるほどに表情を洗練させ、自分らしさを引き出してくれる存在。
カン・へウォンのように自然体でありながら印象に残るメイクは、毎日の気分を更新してくれます。今の自分に寄り添うレシピで、思わずときめく瞬間を楽しんでみて♡