■全国の8日（日）の天気

冬型の気圧配置が強まり、上空に一段と強い寒気が流れ込みそうです。日本海側を中心に大雪となり、山陰から近畿北部付近には、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）に伴う発達した雪雲がかかって、短時間で急激に積雪が増える所がありそうです。大規模な立ち往生など、交通障害に警戒して下さい。普段雪の少ない太平洋側も雪が降り、大雪となる所がありそうです。

関東の平野部でも、昼頃にかけて雪となる見込みです。8日夕方までの予想降雪量は、北陸で80センチ、近畿・中国地方で70センチ、北海道・東北で50センチ、東海・九州北部で40センチ、甲信で30センチ、四国で25センチ、関東で15センチとなっています。東京23区でも5センチの雪が予想され、積もる所がありそうです。

最低気温は7日より低く、関東から九州でも氷点下の所が多いでしょう。路面の凍結に注意が必要です。日中は、今季一番の寒さの所が多く、鳥取では最高気温が-1℃など、西日本でも真冬日の所がありそうです。万全の寒さ対策が必要です。

【予想最低気温（前日差）】

札幌-7℃（＋3 真冬）

仙台-4℃（-2 真冬）

新潟-3℃（-2 真冬）

東京都心-1℃（-6 真冬）

名古屋0℃（-5 真冬）

大阪0℃（-5 真冬）

広島-1℃（-7 真冬）

高知-1℃（-8 真冬）

福岡0℃（-5 真冬）

鹿児島1℃（-6 真冬）

那覇12℃（-4 真冬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌-3℃（±0 真冬）

仙台3℃（＋2 真冬）

新潟0℃（-1 真冬）

東京都心5℃（-2 真冬）

名古屋6℃（-3 真冬）

大阪4℃（-4 真冬）

広島6℃（-4 真冬）

高知7℃（-7 真冬）

福岡3℃（-6 真冬）

鹿児島6℃（-7 真冬）

那覇14℃（-5 真冬）

■全国の週間予報

日本海側では9日も雪が降り、積雪がさらに増えるでしょう。太平洋側は晴れますが、朝は全国的に厳しい冷え込みとなり、引き続き、路面の凍結に注意が必要です。

10日は寒さが緩みますが、九州や四国では次第に雨が降り出し、11日は全国的に雨の降る所が多くなりそうです。雪の多い地域は、雪解けによる災害に注意が必要です。

12日以降も、日本海側では一部で雪や雨が降りますが、太平洋側は晴れる所が多く、各地で3月並みの暖かさが続きそうです。