【ワシントン＝阿部真司】米国のトーマス・ディナノ国務次官（軍備管理・国際安全保障担当）は６日のジュネーブ軍縮会議で、中国が２０２０年に核実験を秘密裏に実施していたと明らかにした。

新たな核軍縮の枠組みに中国を交えるため、中国の核戦力の増強に対する国際圧力を強める狙いがあるとみられる。

ディナノ氏は会議で、中国が爆発を伴う核実験を「２０年６月２２日に実施した」と明言した。これまで中国が最後に核実験を行ったのは１９９６年７月とされている。ディナノ氏は、中国は核実験に伴う地震波を検知されにくくする手法を使い、「核実験を隠匿しようとした」と批判。中国の核戦力について「制限も透明性も申告義務も一切ない」と強調した。

米紙ワシントン・ポストは６日、この核実験は、中国の新疆ウイグル自治区のロプノール実験場で実施が疑われていた低出力の核実験の可能性が高いとの専門家の見方を伝えた。

ロイター通信によると、中国の軍縮大使は米側の主張に直接言及せず、「中国は米国による虚偽の言説に断固反対する」と述べた。

米露間で唯一残っていた核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」は５日に失効した。ルビオ米国務長官は６日の声明で、中国の核戦力増強により、米露間に限定した核軍縮枠組みが「時代遅れとなった」と指摘。「戦略的安定を確保する上で、とりわけ中国が責任を負っている」と述べ、新たな枠組みに中国の参加が不可欠だと訴えた。