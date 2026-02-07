【図形クイズ】三角形は全部で何個ある？「層」と「分割」に注目して正確に数えよう
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は、横に3つの層、縦に2つの区画に分かれた三角形です。一見複雑そうですが、ルールを決めて順番に数えていけば必ず正解にたどり着けますよ。
ヒント：横線で区切られた「段（層）」ごとに注目して、左右それぞれの小さな三角形と、それらを合体させた形をセットで数えてみてください！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
見落としを防ぐために、高さ（層）ごとに分けて整理して数えていきましょう。どの三角形も、一番上の頂点を共有しています。
・上段だけの三角形：3個
（左の小 ＋ 右の小 ＋ 左右を合わせたもの）
・上段＋中段を合わせた三角形：3個
（左の小 ＋ 右の小 ＋ 左右を合わせたもの）
・全体（上中下）を合わせた三角形：3個
（左の小 ＋ 右の小 ＋ 左右を合わせたもの）
これらをすべて合計すると、3 ＋ 3 ＋ 3 ＝ 9個になります。
このように、一見バラバラに見える図形も「底辺がどこにあるか」という視点で階層ごとに整理すると、スムーズに正解を導き出すことができます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
