読むのが難しいと思う「石川県の自治体」ランキング！ 2位「羽咋市」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の旅先を計画していると、地図上でふと読み方の見当がつかない不思議な地名に出合うことがあります。地元の伝統や由来が色濃く反映された、初見では正解を当てるのが困難な自治体の名前をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「石川県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「『咋』の漢字が難しく読めないから」（40代女性／兵庫県）、「『はくい』という読み方は、漢字の組み合わせからは想像しにくいです」（20代女性／大阪府）、「『咋』の文字は日常でほとんど使われないので難読です。漢字は見覚えがあっても、正しい音読みが想像しにくい」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「長いし、読み方が分からないから」（20代女性／大阪府）、「文字数が多い上に『宝達』の読みが初見では自信が持てません」（40代男性／宮城県）、「漢字は簡単だけど、見たことの無い組み合わせで読みずらかった」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：羽咋市／81票2位は、能登半島の付け根に位置する「羽咋（はくい）市」です。日本で唯一、車で波打ち際を走ることができる「千里浜なぎさドライブウェイ」があることで有名です。「咋」という字を「くい」と読むのは独特で、読み間違いやすい地名の代表格として知られています。また、古くからUFOの目撃情報がある「UFOのまち」としてもPRしています。
1位：宝達志水町／109票1位にランクインしたのは「宝達志水（ほうだつしみず）町」でした。2005年に羽咋郡志雄町と押水町が合併して誕生した町です。能登半島の最高峰である宝達山があり、自然豊かな環境が魅力。「宝達」という響き自体は美しいですが、5文字と長く、初見で一気に読み上げるにはハードルが高い名称といえるでしょう。
