【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 科学を指す言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、情緒豊かな和語から、日常的に使うカタカナ語などをバランスよくピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□じ
は□□な
べ□□りあ
さ□□んす
ヒント：家へと帰る道のことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いえ」を入れると、次のようになります。
いえじ（家路）
はいえな（ハイエナ）
べいえりあ（ベイエリア）
さいえんす（サイエンス）
夕景が目に浮かぶような「家路（いえじ）」の中に、動物の「ハイエナ」、都会的な「ベイエリア」、そして知的な響きの「サイエンス」が隠れていました。最初の「家路」以外はすべて英語由来の言葉ですが、ひらがなで並べてみると、「いえ」という音が言葉のいたるところで活躍しているのが分かります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
