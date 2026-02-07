サバンナで生き抜くたくましい動物から都会的でおしゃれな湾岸の名前まで。ジャンルを越えた4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を発揮して、全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、情緒豊かな和語から、日常的に使うカタカナ語などをバランスよくピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□じ
は□□な
べ□□りあ
さ□□んす

ヒント：家へと帰る道のことを何と呼ぶ？

正解：いえ

正解は「いえ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いえ」を入れると、次のようになります。

いえじ（家路）
はいえな（ハイエナ）
べいえりあ（ベイエリア）
さいえんす（サイエンス）

夕景が目に浮かぶような「家路（いえじ）」の中に、動物の「ハイエナ」、都会的な「ベイエリア」、そして知的な響きの「サイエンス」が隠れていました。最初の「家路」以外はすべて英語由来の言葉ですが、ひらがなで並べてみると、「いえ」という音が言葉のいたるところで活躍しているのが分かります。

