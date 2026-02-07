BABYMONSTER×ユニクロ「UT」コラボ2．20発売！ シアーTシャツなど全6種
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2月20日（金）から、K−POPガールズグループBABYMONSTER（ベイビーモンスター）とのコラボレーション商品を、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】少しワイドなボックスシルエットがおしゃれ！ ラインナップ一覧
■彼女たちの格好いい姿をイメージ
今回登場するのは、BABYMONSTERの代表曲「BATTER UP」をコンセプトとし、世界を舞台に挑んでいく彼女たちの格好いい姿をイメージしたコレクション。
ラインナップは全6種類で、スタイリッシュなピンクカラーや、Vネックデザイン、シアー素材などがそろう。
いずれも、少しワイドなボックスシルエットを採用。公式サイトでは、メンバーの撮り下ろしビジュアルも公開中だ。
【写真】少しワイドなボックスシルエットがおしゃれ！ ラインナップ一覧
■彼女たちの格好いい姿をイメージ
今回登場するのは、BABYMONSTERの代表曲「BATTER UP」をコンセプトとし、世界を舞台に挑んでいく彼女たちの格好いい姿をイメージしたコレクション。
ラインナップは全6種類で、スタイリッシュなピンクカラーや、Vネックデザイン、シアー素材などがそろう。
いずれも、少しワイドなボックスシルエットを採用。公式サイトでは、メンバーの撮り下ろしビジュアルも公開中だ。