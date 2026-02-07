¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¤â¤¦20ºÐ¤«¤È¡Ä¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï5ºÐ¡ªÂ¼»³µ±À±àµÞÀ®Ä¹á15ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤¨!?¤¤é¤ê¤Á¤ã¤ó!?¡×¡Ö¤°¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓCM¡Öau¥Ð¥ê¥å¡¼¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¡ØÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¡ÙÊÓ¡×¤ËÅíÉ±Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÂ¼»³µ±À±(15)¡£
¡¡Â¼»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ç¿þ¤¬¥Þ¡¼¥á¥¤¥ÉÉ÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÃåÊª¤òÅ»¤¤¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤ÇÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦»Ñ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¤â¤¦20ºÐ¤Î½¸¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ë½Ð¤¿¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÅíÉ±¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§♡¡×¡Ö¤°¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅíÉ±¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨!?¤¤é¤ê¤Á¤ã¤ó!?Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÅíÉ±¤âµÞ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡5ºÐ¤è¤ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿Â¼»³¤Ï¡Ö¤¨¤¤¤´¤Ç¤¢¤½¤Ü with Orton¡×(NHK E¥Æ¥ì¡¢2017Ç¯¡Á20Ç¯)¤Ë4Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢22Ç¯¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó45¡Ø°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£au¤ÎCM¡Ö»°ÂÀÏº¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÅíÉ±Ìò¤Ï21Ç¯¤è¤êÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£