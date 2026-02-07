¡Ö¤¨¡¢¥ß¥»¥¹¤Ë½÷À¤â¤¤¤¿¤Î⁉¡×Ã¦Âà¤«¤é5Ç¯¡¢Æñ´Ø»ñ³Ê¼èÆÀà¶Ã¤¤ÎÅ¾¿Èá¿ë¤²¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼»³Ãæ°½²Ú¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¸¬µõ¤Ç¼«Ê¬¤ËÀ¿¼Â¤Ê»Ñ¸«¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Çô¥¡¹¤·¤¤É½¾ð
¡¡Mrs. GREEN APPLEÃ¦Âà¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»³Ãæ°½²Ú¤Îà¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾¿Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¡¦·Ð±Ä´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡2021Ç¯¤ËMrs. GREEN APPLE¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸å¡¢»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸½ºß¤Ï»³Ãæ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤«¤é´«¤á¤é¤ì¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¼ÒÏ«»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¸³¹ç³Ê¤Þ¤Ç¤ÎÊÙ¶¯ÊýË¡¤ä¸½Ìò¼ÒÏ«»Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾¿È¤Ë¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡¼‼¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿‼¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤ÆÂº·É¡×¡Ö¸¬µõ¤Ç¼«Ê¬¤ËÀ¿¼Â¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡¢¥ß¥»¥¹¤Ë½÷À¤â¤¤¤¿¤Î⁉¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»³Ãæ¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï6.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼ÒÏ«»Î»öÌ³½ê¤Ç¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£