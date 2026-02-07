国会議事堂

衆議院選挙は、２月８日に投開票されます。群馬県内では６日の時点で２９万人あまりが期日前投票を済ませていて、前回より２７％増えています。

県内５つの小選挙区には１７人が立候補しています。まず群馬１区は、自民党・前職の中曽根康隆さん、共産党・新人の店橋世津子さん、中道改革連合・新人の河村正剛さんの３人です。

２区は、国民民主党・新人の原和隆さん、自民党・前職の井野俊郎さん、無所属で元職の石関貴史さん、共産党・新人の高橋保さん、日本保守党・新人の伊藤純子さん、参政党・新人の熊井戸園子さんの過去最多の６人が立候補しています。

３区は、中道改革連合・前職の長谷川嘉一さんと自民党・前職の笹川博義さんによる一騎打ちです。

４区は、共産党・新人の伊藤達也さん、参政党・新人の青木ひとみさん、自民党・前職の福田達夫さん、中道改革連合・新人の山田博規さんの４人です。

５区は、自民党・前職の小渕優子さん、参政党・新人の木暮智貴さんの２人です。

県選挙管理委員会によりますと、県内では６日までの１０日間で２９万２９６６人が期日前投票を済ませていて、前回の同じ時期より６万２千人あまり、率にして２７％増えています。

投票は７日午前７時から県内３５の市町村の８５７カ所で行われ、即日開票されます。