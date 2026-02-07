『コナン』製作委員会が異例の声明文 宣伝方針を外部に初めて明かす＜風のプロジェクト＞始動
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の新情報が発表された。今作のメインキャラ「風の女神」萩原千速にちなみ、日本中にコナン旋風を巻き起こす「風のプロジェクト」始動し、製作委員会から異例の声明文も公開となり、宣伝方針が外部に明かされるのはコナン史上初となる。
【動画】企画がスゲぇー！公開された『コナン』＜風のプロジェクト＞始動PV
テレビアニメ『名探偵コナン』が今年で30周年を迎え、来年2027年には、劇場版『名探偵コナン』が30周年を迎えるという記念すべきタイミングで展開されることとなった「風のプロジェクト」。声明文で公表された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の宣伝コンセプトは、「fan！×FAN！＝FUN！」。
『名探偵コナン』で宣伝コンセプトが製作委員会以外の外部へ明かされるのは史上初となり、キャスト・スタッフを含む全てのコナン“ファン”とこれまで以上に手を取り合って『名探偵コナン』を盛り上げたいという、製作委員会の想いが込められている。
さらにプロジェクトの始動にあわせ、疾走感溢れる“風のPV”も解禁。PVは、本作の重要なキーワードとともに、舞台・横浜の街を息もつかせぬスピードで駆け抜けるスリル満点な映像となっており、千速が放つ「いくぞ、少年！」という力強いフレーズが、「風のプロジェクト」の幕明けを呼びかけている。
具体的な施策は、『名探偵コナン』LINE公式アカウントの開設が決定。友だち登録をすると“風の宣伝部”の一員として、誰でもコナンの宣伝に参加することができるという史上初の試み。宣伝部にしか明かされない情報や特別なミッションなども準備中だという。
さらに、「ネタバレも無く、同時に本編をお楽しみいただきたい」という想いから、今年も公開前の一切の試写会を行わず、代わりとなるファンミーティングイベントを実施。今年は、横浜市内某所での開催を予定しており、初の屋外ファンミーティングとなり、4月4日夕方に横浜市内で行われる。
そのほか、19日よりムビチケ前売券（オンライン）の販売開始。26日までの期間にムビチケ前売券（オンライン）を購入された方限定で、4月4日開催、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開直前！風のSPファンミーティングの招待券が当たる抽選に申し込める。また27日より、映画前売券の発売が決定した。
また、劇場に新しい風を吹かせる前代未聞の“風が吹く”スタンディが登場。白バイに乗っているかのような写真を撮ることができる体験型のスタンディとなっており、ハンドル部分を握ると風が吹く特別仕様に。千速のライディングを体験できる臨場感あふれるスタンディは27日(金)より全国の映画館にて順次掲出される。
映画の舞台となる横浜市とスペシャルコラボが決定。4月10日より街全体での大規模な回遊施策などを予定しており、横浜市でもコナン旋風が巻き起こす。
■製作委員会より声明文
【お知らせ】
劇場版「名探偵コナン」の公開を
楽しみに待ってくださっているファンの皆様へ
1996年から始まったTVアニメ「名探偵コナン」は今年で30周年、
劇場版「名探偵コナン」は、来年2027年に30周年を迎えます。
ずっと支え続けてくださったファンの皆様、最近出会ってくださったファンの皆様、
久しぶりに戻ってきてくださったファンの皆様、本当に多くの皆様に支えられ、
「名探偵コナン」はここまで歩みを進めることが出来ました。
今年4月10日(金)に公開を迎える劇場版29弾のキーパーソンは、
江戸川コナンと、“風の女神”こと萩原千速。
これから先、これまで以上に沢山のファンの皆様と手を取り合って
共に「名探偵コナン」を広げ、育てていきたいという想いから、
この度『風のプロジェクト』を始動、宣伝コンセプトを公開します。
本作の宣伝コンセプトは
fan！×FAN！＝FUN！(ファン ファン ファン) です。
キャスト･スタッフを含む全てのコナンファン(fan！(ファン))、一人ひとりが手を取り合って
小さな風を起こす(FAN！(ファン))ことで、日本列島を巻き込む大きなコナン旋風となり、
やがては｢名探偵コナン｣の新たな楽しさ(FUN！(ファン))に繋がっていくことを目指していきます。
この宣伝コンセプトにしたがって、様々な施策を準備して参りますので、
4月10日(金)の映画公開まで、もう少々お待ちください。
