ミラノ・コルティナオリンピックはは６日夜（日本時間７日未明）、開会式がミラノなどで行われ、入場行進は４会場で実施された。

主な選手のコメントは以下の通り。

スノーボード男子・平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）「自分の滑りが応援してくださる方々、子どもたちにとって少しでも挑戦する勇気や、一歩を踏み出すきっかけになれたらうれしい」

フィギュアスケート女子・坂本花織（シスメックス）「メダルに近い位置から挑める今大会。この場に立てる喜びを全身で感じて、オリンピックを思いっきり楽しみたい」

スピードスケート女子・高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）「最後の最後まで、日本代表としての誇りを胸に、ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ一丸となって歩みを進めていく」

スノーボード女子・岩渕麗楽（バートン）「自分の限界に挑む。積み重ねてきた時間を信じて、最高の瞬間をつかみ取れるよう、全力を出し切って頑張りたい」

スキージャンプ男子・二階堂蓮（日本ビール）「オリンピックという舞台を心から楽しみます！ どうせ飛ぶなら世界一を目指し、大舞台で自分らしい最高のパフォーマンスを体現する」

フィギュアスケートペア・木原龍一（木下グループ）「非常にいい準備をすることができた。私たちらしく最後までフルスピードで、お互いを信じ合い、最後の瞬間まで駆け抜けていきたい」

ショートトラック男子・宮田将吾（日本通運）「どの種目でも勝負を仕掛けていくつもり。期待を背負う覚悟はできているので、応援してくださる皆さまの声を力に変えて、最高の結果をつかむ」

スピードスケート女子・佐藤綾乃（ＡＮＡ）「困難な道でも乗り越えた先にはどんな結果であっても笑顔の自分がいる希望を、私のパフォーマンスを通して多くの方々に伝えられるように頑張る」

カーリング女子・小野寺佳歩（フォルティウス）「個人的には１２年ぶりのオリンピック。またあの舞台に戻れる幸せとワクワクした気持ちでいっぱい」

スノーボード男子・長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）「自分の生きざまやスタイル、感謝を自分のスノーボードをしている姿を通して語っていく。その姿を見て何か感じてもらえたらうれしい」