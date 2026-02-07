◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 浦和２―０千葉（７日・フクアリ）

千葉は浦和に０―２で敗れ、Ｊ１の舞台で１７年ぶりの勝利とはならなかった。試合開始早々に軽い守備対応から２失点し後手に回ると、攻撃では決定機を仕留められずゴールを割ることができなかった。

小林慶行監督は１失点目につながったＰＫを献上した場面に着目し「非常に悔しいです。レベルが高いチームと対戦するときにしてはいけないミスをしたらゲームは終わる。あんなことしてたらずっと勝てない。あのミスが起きるようなチームだったら僕らはここにいない」と反省点をチームで共有したことを語った。

攻撃面では先週のプレマッチ「ちばぎんカップ」柏戦では前半シュートなしに終わったが、この日はＭＦ姫野誠が開始早々にシュートを放つなど、前半だけで９本を記録。「自分たちの仕組みの中からしっかりとチャンスを作ることができたところもある」と評価し、「じゃあどういった戦いで自分たちが勝ち点を積み上げられるか。ああいうようなミスは許されないし、守備の時はどれだけ粘り強く全員で防ぎきれるか」と攻守一体でのレベルアップを誓った。