¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Å£Ø£Ö¤¬£Í£Ö£Ì¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤ËÇÔ¤ìÅÅ·â²ò»¶¡¡¥ê¡¼¥À¡¼Éñ²Ú¡Ö¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÉñ²Ú¤¬Îëµ¨¤¹¤ºÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥ß¡¦¥ô¥£¥À¡¦¥í¥«¡Ê£Í£Ö£Ì¡Ë¡×¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¡Ê£·Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¼«¿ÈÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤Î²ò»¶¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é£Å£Ø£Ö¤ÎÉñ²Ú¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡¢¥¸¡¼¥Ê¡¢·î»³ÏÂ¹á¡¢Íü°ÉÂÐ£Í£Ö£Ì¤ÎÎëµ¨¡¢»³²¼¤ê¤Ê¡¢ÀÄÌÚ¤¤¤Ä´õ¡¢¥Ü¥¸¥é¡¢Å´¥¢¥¥é¤Î£µÂÐ£µ¤Ç¤ÎÂÐ¹³Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢£±·î£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥Ü¥¸¥é¤¬Éé½ý¤··ç¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥ë¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤Ç¤Î¼º³Ê¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ëÆÃ¼ì¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿£µÂÐ£´¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Éû¾¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÉñ²Ú¤ÈÎëµ¨¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢£²¿Í¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¥Ñ¥ï¡¼¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ´Ö¤¬»Ä¤ê£²Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¤âÎ¾¼Ô¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£Îëµ¨¤¬¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤È¡¢Éñ²Ú¤âÉé¤±¤¸¤È¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤òßÚÎö¡£ºÇ¸å¤ÏÎëµ¨¤¬Éñ²Ú¤Î¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¡¢£±£°Ê¬»þ´Ö¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¾Àï¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆâ¤Ç°ìÈÖ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ëÍü°É¤ÈÅ´¤¬·ãÆÍ¡£½øÈ×¤«¤é£Ï£Ô£Ò¤òÁÀ¤ï¤ì¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿Íü°É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ê¤á¾å¤²°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤À¤¬ºÇ¸å¤ÏÅ´¤Ë¤è¤¯¤Ð¤ê¡ù¥í¥Ã¥¯¤ÇÄù¤á¾å¤²¤é¤ì¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤¿£Í£Ö£Ì¤ÎÌÌ¡¹¤¬Å´¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨·ëÂ«ÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¹³Áè¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«º£Æü³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤«¤é¤³¤½¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·òÆ®¤ò¾Î¤¨ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¡Ö¤À¤«¤é£Å£Ø£ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡ª¡¡¤¤Ã¤ÈÀäÂÐ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤Ç¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÀï¤ª¤¦¡£º£¤Ï¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¡ª¡×¤ÈÆÍÁ³¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î²ò»¶¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÉñ²Ú¤¬·ãÆ®¤«¤é¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¤Î¤«¥³¥ë¥»¥Ã¥È´¬¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¡£²þ¤á¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È²ò»¶¤òÀë¸À¤¹¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Ï¡Ö£Å£Ø£Ö¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¡ÊÇòÀî¡ËÌ¤Æà¤È£Å£Ø£Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç£±ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤Î²ñ¾ì¤ÇÌóÂ«¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤³¤½ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡££Å£Ø£Ö¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ÏÉñ²Ú¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡Ö£Å£Ø£Ö¡¦¥¤¥º¡¦¥Ò¥¢¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·Á´°÷¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£