¼Ó±É»Ò¤¬½ÇÉã¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÆ»µÙÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¤òÅé¤à¡¡£²½µ´ÖÁ°¤ËÌÌ²ñ¡Ö»ä¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£·Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ÇÉã¤Ç¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÆ»µÙÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£²¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÇÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò°ì´ü´ÖÌ³¤á¤Þ¤·¤¿Æ»µÙÀ¿°ìÏº¤¬µÞÀÂ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ»µÙ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¸Á°¤Ï¸ø¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÀ¯¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤«¤é´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¹¤«¤Ê¤ª¿´¸¯¤¤¤Ë¡¢²ÈÂ²°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï´Ó¤ÄÌ¤¹¡¢»þ¤Ë´è¸Ç¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤½ÇÉã¤Ç¤·¤¿¡££²½µ´ÖÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢½ÇÉã¤¬»ä¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤Æ¿Í¤ÈµÜºê¡¢Æ°Êª¤Î¤¿¤á¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ª´ê¤¤¤´¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ»µÙ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖµÞ¤Ê¤ªÊÌ¤ì¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢½ÇÉã¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤È»Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼è¤êµÞ¤®¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£