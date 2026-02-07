ジャガー横田の息子、近影に反響続々「イケメン」「さらに凛々しくなった」父・木下博勝が公開
【モデルプレス＝2026/02/07】医師・タレントの木下博勝が2月6日、自身のInstagramを更新。アメリカ留学中の長男「JJ」こと大維志（たいし）くんの近影を公開し、話題となっている。
【写真】64歳女子プロの息子「イケメン」近影公開
木下は「JJの近況を皆さんに報告したいから写真送って、と頼んで届いた一枚です」とつづり、写真を投稿。長めの金髪にピアスをつけ、黒いパーカーに身を包んだ長男・大維志くんの写真を公開した。大維志くんは現在金融を勉強するためにアメリカへ留学しており、木下は「元気でやってる？と想像してます」と、遠く離れた場所で暮らす息子への想いを馳せている。
この投稿に「めっちゃイケメンに育ってる」「さらに凛々しくなったね」「留学なんてすごい」「立派にやってて偉いね」と反響が寄せられている。木下は、2004年7月に横田と結婚。2006年11月に第1子である大維志くんが誕生している。（modelpress編集部）
