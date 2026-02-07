“たかみな再現”話題のSKE48相川暖花、高橋みなみ本人と対面「衣装で出待ち斬新」「姉妹みたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】SKE48の相川暖花が、1月25日に公式X（旧Twitter）を更新。元AKB48でタレントの高橋みなみのヘアスタイル再現ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】“たかみな再現”SKEメンバー「Everyday、カチューシャ」ヘアで本人と対面
この日、高橋は「え、、、、なんで？？」と添えて、収録スタジオで遠くから自身を見つめる衣装姿の相川を公開した。すると相川は高橋の投稿を引用する形で「たかみなさんの出待ちしてきました！」と明かし「円陣の時メガホンで喋ってるのを遠くから見た事はあったけど、まさかこんなに近くでお話できる日が来るなんて思ってもみなかったです！！」とつづり、高橋との2ショットを投稿。相川は「嬉しすぎる！今日を記念日にします！夢のような時間でした！」と喜びをあらわにしていた。また、今回の2ショットで相川は「Everyday、カチューシャ」の時の高橋の髪型を再現したお団子ヘアを披露している。
この投稿には「姉妹みたい」「たかみなの表情がツボ」「行動力の塊」「微笑ましい」「おもしれー女すぎる」「衣装で出待ち斬新」といった声が寄せられている。
相川は2003年10月22日生まれ、愛知県出身。2015年3月15日加入の7期生で現在チームSのリーダーを務めている。以前、握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を投稿したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
