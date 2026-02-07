高橋みなみ、手作りドライカレー＆ポトフに絶賛の声「手際の良さが伝わる」「食欲そそる」
【モデルプレス＝2026/02/07】元AKB48でタレントの高橋みなみが2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
◆高橋みなみ、「お昼と言うか朝ごはん」披露
高橋は「お腹すいたと言われたのでお昼と言うか朝ごはん ドライカレーとポトフ」とつづり、食卓の様子を公開。白いプレートには半熟卵がのったドライカレーが盛り付けられ、隣には具沢山のポトフが並んでいる。また、「今日雪降るのかな」と天候を気にかける様子も見せている。
◆高橋みなみの手料理に反響
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「食欲そそる」「手際の良さが伝わる」「半熟卵乗せるの天才」「たかみなご飯食べたい」「料理上手」「朝から幸せなご飯」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
