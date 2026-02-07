薩摩半島西方沖を震源地とする地震が発生し、川内原子力発電所が被災した想定で、県の原子力防災訓練が行われました。

訓練は、薩摩半島西方沖で、午前7時に地震が発生し、川内原子力発電所では震度6強を観測。1号機と2号機の原子炉が自動停止し、外部電源が喪失した想定で始まりました。

（記者）「格納容器を冷やすための水がポンプ車でくみ上げられます」

そして2号機では冷却材漏れが発生したとして関係機関へ通報したり、被爆した職員を除染し、救急搬送したりしました。

（川内原子力発電所 舘林竜樹広報部長）「引き続きこういった訓練を通して、災害対策活動の向上・充実に取り組んでいきたい」

「参加するのに意味がある」9つの市と町も参加

一方、7日の訓練には、県と薩摩川内市やいちき串木野市など川内原発30キロ圏内の9つの市と町も参加し、住民らの避難訓練も行われました。

このうち、薩摩川内市の義務教育学校の東郷学園では、近くの住民24人が参加し、1次避難所の教室に集まった後、南さつま市の2次避難所に移動する手順を確認しました。

（訓練に参加した住民）

「有事の際のどうしたらいいのかというのを学びに来たいと思って」

「講習を聞いたが、ぜんぜん知らないことが多くて、参加するのに意味があるなと」

県によりますと、訓練には、およそ220機関4000人が参加したということで県は、訓練での教訓を踏まえて、避難計画の見直しを行うなど、原子力災害対策の充実・強化を図るとしています。

