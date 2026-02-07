「あそこが僕の良さでもあり、価値でもある」浦和MF松尾佑介が2得点関与…ルーキー肥田野との好連係は「体力的にも助かる」
[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]
新シーズンのスタートで結果を残した。浦和レッズのMF松尾佑介は2ゴールに絡む活躍。前半5分にPKを決め、チームにとっての大会ファーストゴールを挙げる。さらに12分には果敢な突破から決定機を作り、味方のゴールを演出した。
前半5分、持ち味であるスピードを生かし、大きなチャンスを得た。後方からのロングボールをFW肥田野蓮治が逸らし、敵陣PA内にボールが入る。相手守備陣がボールに対して“お見合い”をした隙に、松尾が猛ダッシュ。あわてた相手のファウルを誘発し、PKを獲得した。
「CBとの1対1はしっかり勝負していくことが大事。そういう意味でもランニングや、相手のスペースをしっかり探せたことがよかった」。そう語る松尾は自らPKキッカーを務め、冷静に先制ゴールを決めた。
前半12分にも決定機。左サイドに出たスルーパスに、松尾が反応した。マッチアップしたDF久保庭良太に1対1を仕掛け、鋭いフェイントで相手の体勢を崩す。ノーマークで放った右足シュートはブロックに遭うが、肥田野がこぼれ球を押し込んで追加点となった。
松尾は2点目の突破に「あそこが僕の良さでもあり、価値でもある」と胸を張る。「そういうシーンをなるべくチームとして多く作っていきたい」。持ち味を生かした序盤の2得点に、手応えを口にした。
新戦力の肥田野との連係にも自信をのぞかせる。「彼もランニングが非常に得意。今まで僕が一人でやっていたところをうまく分担してやれているのは、個人的にも体力的にも助かる」。新たなオプションの中で、さらなる真価発揮を目指すつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
