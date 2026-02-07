開幕スタメンで躍動ゴール! 浦和の大卒ルーキーFW肥田野蓮治は“泥臭い”1トップにも手応え「全力でチームのために収めることは意識した」
[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]
開幕戦でルーキーが躍動した。浦和レッズのFW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)が開幕スタメン入り。1-0で迎えた前半12分にはさっそくゴールを沈めた。試合後のフラッシュインタビューでは「まずは勝ったことが一番。自分のゴールより勝利に貢献できたことがよかった」と喜びを噛みしめた。
前半12分、自らのボール奪取からゴールが生まれた。中盤の競り合いで肥田野がボールを収めると、そこからMF渡邊凌磨を起点にカウンターが始まる。MF松尾佑介が左サイドを駆け抜けてPA左から右足シュート。ブロックに遭うが、ゴール前に詰めていた肥田野が冷静に左足で押し込んだ。
「ゴール自体はラッキーな感じだった。だけど、自分としてはシュートに詰めることはずっと意識していた。運もあり、自分の意識的なところでいいゴールが取れた」。特別指定選手だった昨シーズン、11月30日のJ1第37節・ファジアーノ岡山戦でデビュー戦ゴール。今回は特別大会のため別大会扱いとなるが、自身にとって出場した2試合連続の得点となった。
肥田野と同じくスピードのある松尾とのコンビネーションが冴えわたった。「お互いスピードが武器。背後でランニングすることで相手のラインを下げるところはすごく効果的にできた」(肥田野)。物怖じせず、自らの持ち味をフルに発揮して勝利に貢献した。
相手守備陣の裏を駆け抜けるだけでなく、泥臭いプレーでも魅せた。特別指定選手として出場したウイングではなく、今回は1トップに入ることで、マークは集中。そのマークを背負いながら、味方の攻撃を円滑にした。
「今までレッズの試合を観てきて、FWに収まらないところは感じていた。自分は背後に抜けることが得意。だけど、収めるところでとにかく全力でチームのために収めることは意識した」。自身の得点だけでなく、あくまでチームの勝利を最優先に動いた。
マチェイ・スコルジャ監督によると、肥田野は筋肉の問題を抱えていたため、もともと60分間という制限があったという。決まった時間のなかでも「自分としてはすごく感触はよかった」。最高のスタートを切った大卒ルーキーは「対人のところも負ける感じはしなかった。自信を持ってプレーできた」と胸を張った。
(取材・文 石川祐介)
