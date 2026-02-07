明日2月8日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島 新たな食材大発見SP！城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、郄地優吾（SixTONES）が、まだ見ぬウマい食材を求めて未踏の森を大探索。開拓14年目にしてついに“宝の山”を発見！手に入れた食材で、無人島初の高級和菓子をつくれるか!?

◆「想像以上のもの掘り当てた！」人気スイーツ素材を発掘！

開拓以来、水路や反射炉の建設などインフラ整備に追われ、気が付けばはや14年、いまだ島全体の6％ほどしか開拓できていないDASH島。未知なる森の中には、まだ見ぬウマい食材がきっと埋もれているはず。55歳の城島も「ワクワクするよ！」と衰え知らずの探求心が騒ぎ出し、期待に胸を膨らませ、いざ食料調達の探検へ！

すると、さっそくミニトマトのような木の実を発見。果たして食べられるのか？島では電波が入らず画像検索ができないため、郄地が植物図鑑とにらめっこ。「ヤバいっすよ、有毒植物って書いてある」。口に含もうとしていた野生児・森本は間一髪で命拾い。

その後も猛毒植物に次々遭遇。食べられるか食べられないかを見極めながら、キツい斜面を登り続ける3人。「せっかくだから…」と、山の傾斜面を利用してマイケル・ジャクソンになりきっちゃう3人。山の中腹、標高90メートル地点には謎の青い箱が…。中に入っていたのはまさかのアレ!?

そこから先は、一歩足を踏み外せば滑り落ちてしまう急斜面。命綱をつかみならがひたすら進むと、斜面の一部に鮮やかな緑色の植物が群生。「何これ！」「ネギっぽい匂いしますよ！」。もしもネギなら開拓14年目にして初の大発見となるが、毒性の植物の可能性も…。毒か？野菜か？命がけのジャッジが幕を開ける…！

そしてついに、島に革命を起こす“宝の山”が目の前に！「でっか！」「想像以上のもの掘り当てた！」。スタッフ総出で掘り出し、舟屋で叩いて絞って乾燥させること2週間。「うわぁ！すげぇ！」「プルプルしてる！」。甘い、ウマい、ヤバいの三拍子そろったプルプル食感の激ウマ和菓子が爆誕！

さらに、手に入れた食材で城島オリジナルの漢方茶も完成するが、今まで数々の激マズ茶を飲まされてきた森本と郄地は戦々恐々…。果たして2人の運命は!?