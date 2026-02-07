JR北海道は、大雪の予報を受けて2026年2月8日と9日に、間引き運転を行うと発表しました。



列車の遅れなどを減らしたいとしています。



■2月8日(日)

すでに特急エアポート38本、特急30本、快速・普通133本の合せて201本を運休するとしています。



札幌圏では、

【千歳線】1時間に1～3本の運休

快速エアポートは1時間に1～2本程度の運休

【函館線】1時間に1～2本の運休、

【学園都市線】1時間に1本の運休を決めています。

学園都市線は、最終列車を札幌発当別行きの23時08分に繰り上げます。





特急列車は、札幌と帯広を結ぶ特急とかちを終日運休するほか、札幌と旭川を結ぶ特急ライラックと特急カムイは1時間に1本程度の運転です。特急オホーツクと特急宗谷は、札幌～旭川間部分運休さっぽろ雪まつりに合わせて運行している、臨時の特急オホーツク81号84号は全区間運休となっています。■来週2月9日(月)札幌圏では、週末と同様の間引き運転を実施する予定です。運用上の都合で、特急では以下の列車が運休となります。帯広 午前６時４５分発 札幌行き 特急とかち２号 全区間運休札幌 午前６時２９分発 旭川行き 特急ライラック１号 全区間運休札幌 午前７時３０分発 稚内行き 特急宗谷 札幌～旭川間部分運休札幌 午前６時５２分発 網走行き 特急オホーツク１号 札幌～旭川間部分運休降雪の影響でさらに運休が増える可能性もありますので、JR北海道のホームページなどで最新情報をご確認ください。