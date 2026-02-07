STVニュース北海道

JR北海道は、大雪の予報を受けて2026年2月8日と9日に、間引き運転を行うと発表しました。

列車の遅れなどを減らしたいとしています。

■2月8日(日)
すでに特急エアポート38本、特急30本、快速・普通133本の合せて201本を運休するとしています。

札幌圏では、
【千歳線】1時間に1～3本の運休
　快速エアポートは1時間に1～2本程度の運休
【函館線】1時間に1～2本の運休、
【学園都市線】1時間に1本の運休を決めています。
学園都市線は、最終列車を札幌発当別行きの23時08分に繰り上げます。

特急列車は、札幌と帯広を結ぶ特急とかちを終日運休するほか、
札幌と旭川を結ぶ特急ライラックと特急カムイは1時間に1本程度の運転です。
特急オホーツクと特急宗谷は、札幌～旭川間部分運休

さっぽろ雪まつりに合わせて運行している、臨時の特急オホーツク81号84号は全区間運休となっています。

■来週2月9日(月)
札幌圏では、週末と同様の間引き運転を実施する予定です。

運用上の都合で、特急では以下の列車が運休となります。
帯広　午前６時４５分発　札幌行き　特急とかち２号　全区間運休　
札幌　午前６時２９分発　旭川行き　特急ライラック１号　全区間運休
札幌　午前７時３０分発　稚内行き　特急宗谷　札幌～旭川間部分運休
札幌　午前６時５２分発　網走行き　特急オホーツク１号　札幌～旭川間部分運休

降雪の影響でさらに運休が増える可能性もありますので、JR北海道のホームページなどで最新情報をご確認ください。