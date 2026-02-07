¥¹¥±¡¼¥ÈËÙÀî¡¢¹âÌÚ¤«¤éµÛ¼ý¡¡Àè¿Ø¤Î¼«³Ð¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç22ºÐ¤ÎËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¡Ë¤¬¶¥µ»½éÆü¡Ê7Æü¡Ë¤Î3000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÎ×¤à¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÆüËÜ¤ÎÄ¹µ÷Î¥³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¼«³Ð¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤³ê¤ê¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¼Â²È¤ÏËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤ÎÍïÇÀ¡ÖËÙÀî¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»Òµí¤ÎÓ®Æý¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢Á´°÷¤¬¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î4ÈÖÌÜ¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ÏÂç²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÃÏ¸µ·ÐºÑÃÄÂÎ¤Î»ö¶È¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¡£ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ç¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤é¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶ÅÀ¤À¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Î18ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç10°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£µ¨¤Ï¹âÌÚ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£³¤³°¹ç½É¤Ç¤ÏÆ±Éô²°¤Ç¥¨¡¼¥¹¤«¤é±ÉÍÜ´ÉÍý¤äÂÎ¤Î¥±¥¢¤òÅ°Äì¤¹¤ë»ÑÀª¤òµÛ¼ý¤·¡¢¶ì¼ê¤Ê¼«Å¾¼Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£