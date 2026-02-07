道枝駿佑、憧れの山田涼介とチームを組んで知念侑李らと対戦 あすの『スクール革命！』
内村光良、山田涼介、知念侑李、八乙女光、高地優吾らが出演する、バラエティー『スクール革命！』（日本テレビ系／毎週日曜11時45分）。あす2月8日放送回に、なにわ男子の道枝駿佑が出演。知力・体力・心理戦を5人が団結して競う「スクラム5」に初参戦する。
【写真】山田涼介に憧れて芸能界入りをした道枝駿佑が「スクラム5」に初参戦！
2009年4月に番組スタートし、まもなく18年目を迎える日本テレビ・日曜お昼のバラエティー番組『スクール革命！』。
明日8日放送の「スクラム5」には、Hey！ Say！ JUMPの山田に憧れて芸能界入りをした道枝が初参戦。内村率いる「内村チーム」に加わり、内村、山田、オードリー・春日俊彰、高橋ひかる、道枝のチーム編成。対する「若林チーム」には、オードリー・若林正恭、知念侑李、八乙女光、高地優吾、アンタッチャブル・山崎弘也が集結。豪華焼肉セットを懸けて5つのステージで激突する。
今回の対決企画は、古き良き遊びを得意とする内村が大活躍の「下駄箱ビンゴファイブ！」。下駄箱にスリッパをシュートし、ビンゴの数を競う。さらに新ゲーム「巨大パンツdeキャッチファイブ！」も。シーソーで発射したボールを巨大なパンツでキャッチするチームワークが試されるこの競技。知念の活躍の一方で、八乙女がまさかの行動に？ さらに、あるメンバーが機材を破壊？ 強制終了のトラブルも。
「まばたき厳禁！ガン開きバズーカ5」は、5人が同時にバズーカを受けてまばたきを我慢。チーム内で何人まばたきを我慢できるかの人数を競う。不意打ちのバズーカの発射音に「ビックリした！」とビビる道枝だったが「僕まばたき我慢するの得意です」とやる気満々。後輩を前に知念は「怖いけど今日は後輩が来ているのでかっこいい姿を見せたい」とゲーム前から目をガン開きに意気込む。さらに、若林の策士ぶりが光る奇策がさく裂。
ほかにも、究極のチームワークが試される「5人で1つ連結5」では、両手を連結させた5人が一体となって挑む障害物レースに挑む。パン食い、ラーメンの湯切り、ドリブルなど乗り越えられるのか？
最終決戦の「ピロピロチュッチュ5」は、ピロピロ笛を使ったバトンリレー。回転するゴールに苦戦する中、過去にミスを連発した高地が汚名返上を誓う。
『スクール革命！』は、日本テレビ系（※一部地域のぞく）にて2月8日11時45分放送。
※高地優吾、高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記
