ロッテ・西川史礁（みしょう）外野手（２２）が７日、都城キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で打席に立ち、１０球で３安打と上々の仕上がりを見せた。昨季のパ新人王は期待の高卒３年目・木村優人投手（２０）と対戦し、直球を中前、右前、左前と３方向にはじき返し“猛打ショー”を展開した。

「思ったより、いい感覚で打てました。３方向にしっかりヒットを打てたので、そこはプラスになってくるかと思います」。見守ったサブロー監督（４９）も「いい打ち方をしている。普通にやってくれればいいかな」と信頼を口にした。

前西武監督の松井稼頭央臨時コーチ（５０）にはタイミングの取り方を聞きに行き「左足が打ちに行く、この間で合わせる」と伝授された。打撃フォームは心なしか「右の大谷翔平」を思わせる。西川は「メジャーを見ていても、軸足の重要性はすごく思う。自主トレでもやってきたので、無意識に継続できるようにやっていきたい」と意気込んだ。

学びの日々は続く。２７、２８日には名古屋で侍ジャパンのサポートメンバーとして、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦に臨む。「（鈴木）誠也さんや大谷さんを間近で見られるのは、当たり前のことじゃない。野球人生に生きる、内容の濃い時間にしたい」と西川。強い向上心で、２年目のジンクスを打破する。（加藤 弘士）