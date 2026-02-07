Girls²¡¢¿·ºîEP¡ÖMelty Love¡×4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£6·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø
Girls²¤¬¡¢¿·ºîEP¡ÖMelty Love¡×¤ò4·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºîEP¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥ÞNEXT¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù(Ëè½µ¿åÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷)¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×Ä´¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖMelty Love¡×¤ä¿·¶Ê¡¢WINTER LIVE²»¸»¤Ê¤ÉÁ´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë±ÇÁüÉÕ¤·ÁÂÖ¤ÏMVÈ×¡¿LIVEÈ×¤Î2¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢LIVEÈ×¤Ë¤ÏºòÇ¯Ëö³«ºÅ¤Î¡ãGirls² WINTER LIVE 2025¡ÈSnowflakes¡É¡ä¤«¤é¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëA¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢LDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈ×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëGirls²¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¾¦ÉÊ¤âÁ´8¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Girls²¤Ïº£²Æ¡¢6·î26Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãGirls² 7th Anniversary ¡ÈSeven¡ßSeven in Bloom -The Live-¡È¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£New EP¡ÖMelty Love¡×
2026Ç¯4·î1Æü(¿å)È¯Çä
¡ÖMelty Love¡×Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡§https://rhythmzone.lnk.to/g2_meltylove
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://rhythmzone.lnk.to/G2_MLCD
¢¨2025Ç¯12·î26Æü³«ºÅ¡ÖGirls² WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É¡×¤Ç¤Ï¡¢New EP¡ÖMelty Love¡×¤Ï3·î25ÆüÈ¯Çä¤È¹ðÃÎ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï4·î1ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ý·ÁÂÖ¾ÜºÙ
¡ÚLIVEÈ×¡Û
¡CD+DVD¡§RZCD-67555/B ¡¡
¢CD+Blu-ray¡§RZCD-67556/B
²Á³Ê¡§\8,800(ÀÇ¹þ)
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA(Á´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à)ÉõÆþ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
¡ÚMVÈ×¡Û
£CD+DVD¡§ RZCD-67557/B
¤CD+Blu-ray¡§ RZCD-67558/B
²Á³Ê¡§\4,400(ÀÇ¹þ)
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB(Á´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à)ÉõÆþ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
¡ÚCD ONLY¡Û
¥CD ONLY¡§RZCD-67559
²Á³Ê¡§\2,200(ÀÇ¹þ)
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC(Á´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à)ÉõÆþ¡¢»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡ÚCD ONLY + GOODS¡Û
²Á³Ê¡§³Æ\5,500(ÀÇ¹þ)
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC(Á´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à)ÉõÆþ¡¢»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÏGirls²¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨GL² family OFFICIAL CD¡¦DVD SHOP/LDH official mobile CD/DVD SHOP¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¦¾®ÅÄÍ®ÍÕ ver.¡§RZZ1-67560
§¶ùÃ«É´²Ö ver.¡§RZZ1-67561
¨Äá²°Èþºé ver.¡§RZZ1-67562
©¾®Àîºù²Ö ver.¡§RZZ1-67563
ªÁýÅÄÐÔ°¡ ver.¡§RZZ1-67564
«É©ÅÄÌ¤½íÈþ ver.¡§RZZ1-67565
¬»³¸ýåºÍå ver.¡§RZZ1-67566
Girls² ver.¡§RZZ1-67567
¡ýCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(¶Ê½çÌ¤Äê / Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ)
¡¦Melty Love
¡¦Snowflakes (Live)
¡¦Unmelting Snow (Live)
¡¦Melty Love (Live)¡¡¤Ê¤ÉÁ´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¡ý LIVEÈ× ±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ (DVD / Blu-ray)¡¡Girls² WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡ÉGirls² WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É - Documentary
¡ý MVÈ× ±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ(DVD / Blu-ray)¡¡Melty Love (Music Video)Melty Love (Music Video Making Movie)
¡ýÆÃÅµ¾ðÊó
¡úGL² family OFFICIAL CD¡¦DVD SHOP/LDH official mobile CD/DVD SHOP¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ú
¢£¡ãGirls² 7th Anniversary ¡ÈSeven¡ßSeven in Bloom -The Live-¡È¡ä
2026Ç¯6·î26Æü(¶â)ÆüËÜÉðÆ»´Û
17:00 ³«¾ì / 18:00 ³«±é
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ TEL¡§0570-550-799 (Ê¿Æü 11:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë 10:00¡Á18:00)
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40436/
