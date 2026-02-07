4月16日（木）にSpotify O-EASTにて、新たな音楽イベント＜参源色 - sangensyoku-＞が開催される。発表に伴い出演アーティストも発表となった。

出演は、一昨年には武道館でのワンマン、昨年は地元・大阪でバンド初主催のフェスを開催した大阪発ロックバンド「TETORA」、昨年結成15周年を迎え、唯一無二の世界観と圧倒的なライブパフォーマンスが魅力の「tricot」、昨年初の海外ワンマンツアーを敢行し、今年は初の大阪城音楽堂公演も決定している「リーガルリリー」の3組。

なおイベントタイトル＜参源色 - sangensyoku-＞は、“三原色”をもじったものとなり、強い個性を放つ3アーティストが一堂に会することにより、生まれる相乗効果で特別な1日になるように、という意味合いが込められている。

チケットは、イープラスにて最速限定先行を本日2月7日（土）18:00より2月15日（日）23:59まで実施中。また、各先行受付限定で学生証を持つ方を対象とした学割 / 当日出演アーティストのグッズを身につけて来ることを条件としたグッズ持込割 / 女性限定のガールズ割 / チケット1枚で2名までご入場できるペア割の4種の割引チケットを受付する。各割引チケットの詳細はイープラス受付ページまで。