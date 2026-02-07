爆笑問題・太田光『タイタンライブ』2days終えるも…すぐさま選挙特番のリハーサルに「あしたは一切ふざけずに」
スペシャルライブ『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』2日目が7日、LINE CUBE SHIBUYAで開催。初日は、スペシャルゲストの明石家さんまの登場に沸いたが、2日目も豪華ゲストが続々と登場し、記念すべきライブを彩った。
【写真】名シーン続々！さんま参戦『タイタンライブ』の模様
タイタン芸人が集結した企画コーナーも盛り上がる中、この日のゲストには、東京03、ラブレターズ、錦鯉、松村邦洋、千原兄弟、ナイツ、パックンマックン、パペットマペット、BOOMER&プリンプリンといったラインナップ。
大トリで登場したのは、爆笑問題。太田光が「きょうのメンバーは、我々の古い仲間が多い」と切り出すと「千原兄弟とも一緒に番組やったりしていたんですけど…せいじって出していいんですか？あいつ、不祥事…」とチクリ。田中裕二からツッコミを受けるも「普通の人は、不祥事起こして反省して出家する。アイツ、出家してから不祥事起こして」と笑わせていた。
太田といえば、あす8日にはTBS系衆院選特番『選挙の日2026』が控えている。この日の漫才で「これ終わったら、すぐTBSに行って。リハーサルしなきゃなんない。きょうのリハーサル、高市さん来てくれるかな？高市さん、リハーサルなし？すごいな」と笑いを交えて呼びかけていた。エンディングのトークでは「あしたは、一切ふざけずに（笑）」と意気込んでいた。
6日の初日は、スペシャルゲストとして、さんまが登場。昨年10月放送のTBS系大型特番『お笑いの日2025』で、太田光とのコンビ「古希還暦」を結成していたが、この日も大トリで「古希還暦」としてネタを披露した。映画館との中継時間の関係もあり、終盤には田中裕二も参戦し、豪華なトリオネタに。最終的には出演者たちが舞台上に押しかけ、強制終了となった。
【ゲスト】
東京03／ラブレターズ／錦鯉／松村邦洋／千原兄弟／ナイツ／パックンマックン／パペットマペット／BOOMER&プリンプリン
【出演者】
爆笑問題／ウエストランド／脳みそ夫／ネコニスズ
＜企画コーナー出演＞
ウエストランド（MC）／キュウ／シティホテル3号室／ネコニスズ／脳みそ夫／XXCLUB／松尾アトム前派出所／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／瞬間メタル
【写真】名シーン続々！さんま参戦『タイタンライブ』の模様
タイタン芸人が集結した企画コーナーも盛り上がる中、この日のゲストには、東京03、ラブレターズ、錦鯉、松村邦洋、千原兄弟、ナイツ、パックンマックン、パペットマペット、BOOMER&プリンプリンといったラインナップ。
太田といえば、あす8日にはTBS系衆院選特番『選挙の日2026』が控えている。この日の漫才で「これ終わったら、すぐTBSに行って。リハーサルしなきゃなんない。きょうのリハーサル、高市さん来てくれるかな？高市さん、リハーサルなし？すごいな」と笑いを交えて呼びかけていた。エンディングのトークでは「あしたは、一切ふざけずに（笑）」と意気込んでいた。
6日の初日は、スペシャルゲストとして、さんまが登場。昨年10月放送のTBS系大型特番『お笑いの日2025』で、太田光とのコンビ「古希還暦」を結成していたが、この日も大トリで「古希還暦」としてネタを披露した。映画館との中継時間の関係もあり、終盤には田中裕二も参戦し、豪華なトリオネタに。最終的には出演者たちが舞台上に押しかけ、強制終了となった。
【ゲスト】
東京03／ラブレターズ／錦鯉／松村邦洋／千原兄弟／ナイツ／パックンマックン／パペットマペット／BOOMER&プリンプリン
【出演者】
爆笑問題／ウエストランド／脳みそ夫／ネコニスズ
＜企画コーナー出演＞
ウエストランド（MC）／キュウ／シティホテル3号室／ネコニスズ／脳みそ夫／XXCLUB／松尾アトム前派出所／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／瞬間メタル