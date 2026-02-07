「58歳だよ？！ずっとかっこいいなぁ」Jリーグ復帰→なんと開幕スタメン！生ける伝説に人気タレントも大興奮
２月７日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの開幕戦で、三浦知良が加入した福島ユナイテッド（J３）は、ヴァンフォーレ甲府（J２）と敵地で対戦。１−４で完敗し、黒星発進となった。
プロ41年目、今月26日に50代最後の誕生日を迎えるカズはなんと先発出場。CFとして横浜FC時代の2021年３月以来、1795日ぶりにJリーグのピッチに立つと、前線で起点になれば、自陣で身体を張った守備を見せるなど、攻守で奮闘した。
ただ、シュートは放てず。０−１で迎えた20分に、33歳の樋口寛規と交代になった。
Jリーグに復帰した生ける伝説に大きな注目が集まるなか、サッカー通で知られる人気タレント、JOYさんもXで反応。『DAZN』が公開した背番号11のプレー動画を引用し、「Jリーグ開幕！そしてなんとJ３福島のカズさんがスタメン出場！58歳だよ？！ずっとかっこいいなぁ」と思いを綴った。
この投稿には「相変わらずレジェンドは凄いです！」「ラジオで言えば小林克也さん、歌手で言えば北島三郎さんみたいな存在ですね！！」「ホントに、58歳ですかね？見えないですね」といったコメントが寄せられている。
次は2017年３月以来となるJリーグでのゴールを期待したいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】百年構想リーグ開幕戦出場の58歳カズ、身体を張った好プレー
