新潟県魚沼市の住宅の敷地内で、雪に埋まっている78歳の女性が見つかり、死亡が確認されました。警察は除雪中に、屋根から落ちてきた雪で埋もれた可能性もあるとみて調べています。



警察によりますと、7日午後1時半ごろ「78歳の母親の姿が見えない」と娘が警察に伝えました。警察と消防が住宅の敷地を捜索したところ、車庫の近くで雪に埋もれている女性を発見しました。女性はスコップを持った状態でうつ伏せでうずくまっていて、その場で死亡が確認されました。



警察は、女性が除雪作業中に、屋根からの落雪で埋もれた可能性もあるとみて調べています。現場付近は約1.5mの積雪がありました。