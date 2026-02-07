「魅力と美しさだけ」銀メダルから8年で雰囲気、激変 フィギュア元世界女王の姿にファン注目「なんてゴージャスなんだ！」「すべてが異次元」
元世界女王メドベージェワの近影に注目が集まっている(C)Getty Images
再び冬のスポーツの祭典の時期がめぐってきた。
ミラノ・コルティナ五輪の開会式は現地時間2月6日に行われ、冬の祭典が幕を開けた。今大会は今後2週間にわたり、熱戦が繰り広げられる。
各アスリートに注目が高まる中、かつての冬季五輪メダリストにも改めて注目が高まっている。
フィギュアスケート女子の平昌五輪銀メダリストで、元世界女王のエフゲニア・メドベージェワが2月6日に自身のインスタグラムを更新。大人の雰囲気を漂わせるショットを公開し、話題を呼んでいる。
紫のレザージャケットに黒いシフォンのブラウス、髪は黒く染めてタイトにまとめ、スタイリッシュな大人の雰囲気をかもしだしている。
ロシア出身のメドベージェワは18歳で出場した2018年平昌五輪で銀メダル、ほか世界選手権2連覇などフィギュア界を席巻。精密なジャンプと豊かな表現力を併せ持った天才少女として話題を集めた。
23年に競技生活の引退を発表、現在はアイスショーを中心に活躍。また昨年11月にロシア人ダンサー兼振付師のイリダル・ガイヌトジノフ氏との婚約を発表したときも大きく注目された。
平昌五輪から8年、大人の魅力が加わった最新ショットにはフォロワーの間からも「魅力と美しさだけ」「なんてゴージャスなんだ！」「すべてが異次元」「ただただ、美しい」など称賛の声が多く集まっている。
