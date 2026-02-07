元世界女王メドベージェワの近影に注目が集まっている(C)Getty Images

再び冬のスポーツの祭典の時期がめぐってきた。

ミラノ・コルティナ五輪の開会式は現地時間2月6日に行われ、冬の祭典が幕を開けた。今大会は今後2週間にわたり、熱戦が繰り広げられる。

【写真】モデルさん？大人の雰囲気漂う、メドベージェワの最新ショット

各アスリートに注目が高まる中、かつての冬季五輪メダリストにも改めて注目が高まっている。



フィギュアスケート女子の平昌五輪銀メダリストで、元世界女王のエフゲニア・メドベージェワが2月6日に自身のインスタグラムを更新。大人の雰囲気を漂わせるショットを公開し、話題を呼んでいる。



紫のレザージャケットに黒いシフォンのブラウス、髪は黒く染めてタイトにまとめ、スタイリッシュな大人の雰囲気をかもしだしている。

ロシア出身のメドベージェワは18歳で出場した2018年平昌五輪で銀メダル、ほか世界選手権2連覇などフィギュア界を席巻。精密なジャンプと豊かな表現力を併せ持った天才少女として話題を集めた。