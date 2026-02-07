「地味に似てるwwwww」お笑い芸人、「代演」をしたショットに反響！ 「ﾔｯﾊﾟﾘ擬態してたー!!」
「地味に似てるwwwww」お笑い芸人、「代演」をしたショットに反響！ 「ﾔｯﾊﾟﾘ擬態してたー!!」
お笑いコンビ・サンタモニカのマイムさんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。あるお笑いコンビの「代演」をしたことを報告し、反響が寄せられました。
【写真】「地味に似てるw w w w w」「ﾔｯﾊﾟﾘ擬態してたー!!」
「代わりになれるのかwwwww」マイムさんは「家族チャーハンの代演しました」とつづり、1枚の写真を投稿。一見お笑いコンビ・家族チャーハンの大石さんと江頭さんのように見えますが、よく見ると左側は大石さんにふんしたマイムさんです。大石さんの宣材写真と同じポーズをしていたり、目元や鼻にメイクをしていたりと、こだわりを持って再現しているように見えます。
コメントでは「地味に似てるw w w w w」「代わりになれるのかwwwwwめっちゃおもろい」「ﾔｯﾊﾟﾘ擬態してたー!!」「とてもおもしろかったです」「しっかり睡眠取ってください」などの声が寄せられました。
「訳分からない代演申し訳ございません」5日には渋谷よしもと漫才劇場の公式Xアカウントが投稿した出演者変更のお知らせポストを引用し、「訳分からない代演申し訳ございません」とコメントしたマイムさん。元ポストでは、特殊なメイクをしていない素のマイムさんの宣材写真が掲載されています。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
外部サイト