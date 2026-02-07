「オンニの産地直送 ２」

2シーズンを通して主演を務めた世界的ヒット作「還魂」に続き、世界190ヶ国で配信され韓流時代劇に新風を吹き込んだ「呑金／タングム」のホンラン役で一気にスターダムへと駆け上がったイ・ジェウク。

グローバルなNetflix作品への相次ぐ主演で世界的人気者になった彼の無邪気な素顔が露わになっているのが、初のレギュラーバラエティということでも注目を集めた「オンニの産地直送」のシーズン2だ。

イ・ジェウク初のレギュラーバラエティ！愛嬌たっぷりのマンネ感が堪らない「オンニの産地直送 ２」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「オンニの産地直送」は、人気バラエティ「ユンステイ」を手掛けたプロデューサーによる新プロジェクト。4人の人気芸能人が漁村で共同生活し、食材の収穫や漁獲作業を手伝い生活費を稼ぎながら、1日1回は必ず海で獲った新鮮な魚介類などその産地の食材を使って旬の食卓を楽しむというリアルバラエティだ。

韓国で2024年夏に放送されたシーズン1では、日本でリメイクもされたヒットドラマ「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」(2018年)のヨム・ジョンアとミュージカルでも活躍するパク・ジュンミョンに加え、昨年「ダイナマイト・キス」で話題を集めたアン・ウンジン、「脱出おひとり島」シーズン2でブレイクしたYouTuberのDEXが漁村ライフを満喫した。

2月8日(日)よりMnetにて日本放送されるのは、そんな同番組のシーズン2。料理上手なヨム・ジョンアとムードメーカーのパク・ジュンミョンによる"オンニ(お姉さん)"コンビが続投する他、新たに「ザ・グローリー 輝かしき復讐」(2022年)の悪役でブレイクしたイム・ジヨンが加わり、同じく新加入のジェウクと共に漁村ライフを盛り立てていく。

中でも、ジヨンより8歳年下のジェウクは今シーズンの"マンネ(末っ子)"的存在。初顔合わせから、初対面のオンニたちに「検索したから(顔は)見慣れてる」(ヨム・ジョンア)、「歌がすごく上手いよね。声が良い」(パク・ジュンミョン)とイジられまくりで"可愛い末弟"ポジに定着。漁村ライフでもオンニたちに可愛がられながら無邪気な素顔を覗かせる。

漁村ライフ初日、早速漁船に乗り、漁師たちと共に朝4時台のまだ暗い海に漕ぎ出す。気温マイナス15度と、冬の海は厳しい。漁場に着くと、皆で力を合わせ、あらかじめ張ってあった網を手探りで引き揚げていく。

「獲れなかったら日給の額も違うのかな...」と不安顔だったジェウクは、網にかかった大漁の魚を見てパッと笑顔に。網の中に大きなミズダコを見つけると、オンニたちが心配そうに見守る中で率先してタコを引き揚げ、頼れるマンネっぷりを発揮する。

ところが2時間半に及ぶ漁の半分を過ぎた頃から、ジェウクの様子に異変が...。撮影前は「船酔いしない」と言っていたジェウクが、初日からなんと人生初の船酔いに襲われる。

急な吐き気に耐えられず、一度は船のへりに座り込んだものの、ここでは"働かざる者、食うべからず"。一所懸命働くオンニたちの姿に触発され、同じく船酔いに見舞われたジヨンと共に、少し落ち着くとまた作業に戻り、吐き気に襲われたらまた休み...と、健気に役割を果たそうとする。

また、漁や食事作りを手伝うゲスト陣も超豪華。2月15日(日)より放送される「#2」からは「イカゲーム」シリーズのイ・ジョンジェが登場する他、以降の回でも「トラウマコード」(2025年)の名脇役ユン・ギョンホ、「ソンジェ背負って走れ」(2024年)のヒロイン、キム・ヘユンといった豪華な面々が4人と共に漁村ライフを体験する。

中でも注目したいのは、「偶然見つけたハル」(2019年)で共演したヘユンとジェウクの姉弟のような"仲良しケミ"だ。

「オンニの産地直送 ２」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

眠っているジェウクの元へサプライズで初登場し、"寝起きドッキリ"を仕掛けたヘユンとは、その後も仲の良いやり取りが続出。夕食を作る場面で、ジェウクが菜箸でヘユンに揚げ物をあ〜んと食べさせたかと思えば、白菜を洗いながらセルフ実況を続けるヘユンに「誰と喋ってるの？」とツッコんだり...。オンニたちも、この"マンネ"コンビの無邪気なやりとりを見て和んでいる様子で何とも微笑ましい。

オンニたちも決して小柄というわけではないが、187cmと頭一つ飛び抜けたジェウクの存在感は抜群。ドラマで見せるクールで鋭利なキャラクターとはひと味違うジェウクの愛され弟キャラに癒されること必至だ。

文=酒寄美智子

放送情報

オンニの産地直送 ２

放送日時：2026年2月8日(日)20:00〜、2月10日(火)0:00〜

※「オンニの産地直送」が放送中

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ