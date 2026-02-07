Cocomi「脚を出していく」宣言でミニスカ美脚ショット公開「スタイル完璧」「お洒落すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが2月6日、自身のInstagramを更新。プライベートでのショットを公開した。
【写真】キムタク長女「スタイル完璧」と話題の美脚ショット
Cocomiは「この前の投稿の別ショット達。今年は『脚を出していく』をファッションの目標にしたいですね」とつづり、街角での複数のプライベートショットや動画を投稿。黒のライダースジャケットにブラウンのレザーのミニスカート、ショート丈のインナーにブーツというコーディネートで、チラリと覗いた美しいウエストと、スラリと長い美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル完璧」「期待してます」「コーデ、かっこ可愛い」「センス最高」「ライダースかっこいい」「お洒落すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Cocomi、プライベートショットで美脚
◆Cocomiの投稿に反響
