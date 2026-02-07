小西桜子、ビキニ風コーデで美ウエスト＆美脚輝く「スタイル抜群」「お洒落すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】女優の小西桜子が2月6日、自身のInstagramを更新。旅先での美しいスタイルが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「スタイル抜群」美ウエスト輝くビキニ風コーデ
小西は、バリ島と思われる旅先での様々なプライベートショットを公開。黄色いレインコート姿でいろいろな場所を訪れている様子や、素焼きのカラフルな壺が床から天井までずらりと飾られたスポットでのソロショットも披露した。レース編みのビキニスタイルのトップスに、ミニのラップスカート、サンダルというリゾートらしいスタイルで、引き締まったウエストとスラリとした脚がのぞいている。
この投稿には「引き締まったウエストに目が釘付け」「スタイル抜群」「美脚が眩しい」「リゾート感溢れるスタイルが素敵」「彼女感あってドキドキしちゃう」「お洒落すぎる」「抜群のプロポーション」「ヘビとのショットワイルド」「レインコート姿も可愛くて最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
