堀未央奈、モノトーンコーデで美脚輝く「抜群のスタイル」「お人形さんみたいに綺麗」
【モデルプレス＝2026/02/07】元乃木坂46の堀未央奈が2月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つモノトーンコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「お人形さんみたい」と話題の美脚ショット
堀は白鳥やリボンの絵文字を添えて、写真を複数枚投稿。ハート柄のブラウスに黒のショート丈ボトムスを合わせた、モノトーンコーディネート姿を披露した。タイトにまとめたヘアスタイルにリボンをあしらい、ハイウエストのボトムスからは、すらりと伸びた脚がのぞいている。
この投稿には「可愛すぎる」「抜群のスタイル」「立ち姿が美しい」「お人形さんみたいに綺麗」「美しい脚が眩しい」「透明感があって素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆堀未央奈、ショート丈ボトムスで美脚輝く
◆堀未央奈の投稿に反響
