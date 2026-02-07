堀未央奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/07】元乃木坂46の堀未央奈が2月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つモノトーンコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

◆堀未央奈、ショート丈ボトムスで美脚輝く


堀は白鳥やリボンの絵文字を添えて、写真を複数枚投稿。ハート柄のブラウスに黒のショート丈ボトムスを合わせた、モノトーンコーディネート姿を披露した。タイトにまとめたヘアスタイルにリボンをあしらい、ハイウエストのボトムスからは、すらりと伸びた脚がのぞいている。

◆堀未央奈の投稿に反響


この投稿には「可愛すぎる」「抜群のスタイル」「立ち姿が美しい」「お人形さんみたいに綺麗」「美しい脚が眩しい」「透明感があって素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

