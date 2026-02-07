平成フラミンゴNICO、親友の人気歌手と制服ディズニー満喫「2人とも可愛すぎる」「尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】人気YouTuber・平成フラミンゴのNICOが2月6日、自身のInstagramを更新。誕生日で訪れたという東京ディズニーリゾートでのショットを公開し、反響を呼んでいる。
また、ちゃんみなが「ディズニーランドホテルも予約してくれてて 部屋には12本の薔薇が置いてあって プロポーズかと思いました」と、至れり尽くせりのバースデーだったとも記し「これからも同じ時を刻もうな」ともコメント。大きなケーキを前にした2ショットなども投稿している。
【写真】30歳美女「可愛すぎる」人気歌手との制服姿が話題
◆NICO、誕生日は制服ディズニー
NICOは「2月5日31歳のお誕生日は Jのおかげで心から楽しくて幸せだと何度も思う 一生忘れられない誕生日になりました」と、NICOが「J」と呼ぶ親友のアーティスト・ちゃんみなとの様々な写真を投稿。「仕事場迎えに来てくれて 乗り込んだ瞬間着替えろと言われ本気でJK仮装して」と東京ディズニーランドに向かったと振り返り、女子高生姿の2人の仲睦まじいショットを多数紹介している。
◆NICOの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛すぎる」「尊い」「最高の誕生日」「ちゃんみなのNICO愛深い」「仲良しで癒やされる」「普通に女子高生に見える」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
