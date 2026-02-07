俳優の西垣匠が７日、都内で映画「ブルーロック」（８月７日公開、瀧悠輔監督）製作報告会に出席した。

累計５０００万部突破の人気サッカー漫画を実写化。日本をＷ杯優勝に導くストライカーを育成するため、全国から集められた３００人の高校生フォワード（ＦＷ）たちが熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げる。

西垣は、成早朝日役。チームのムードメーカー的存在で、６人兄弟の長男としてアルバイトや家事に追われながらサッカーを続ける苦労人という役どころを演じる。

かねて原作ファンだったことを明かし、「大好きで、一読者として楽しんでいた。本当に僕は球技がだめでして、ボールと全然友達になれず、なかなか上達せずクランクインまで苦しい時間を過ごしました」と苦戦を告白した。

自身は小学校から高校卒業までフェンシングに打ち込んでおり、「スポーツをやっている時ならではの高揚感が、撮影を通じてありまして。それがすごくヒリヒリとして、楽しかったです」と充実感をのぞかせた。

イベントには主演の高橋文哉、共演の櫻井海音、高橋恭平、野村康太らも登壇した。