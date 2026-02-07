絶妙な改良を施したレストアの延長

FVG 673Jのナンバーをぶら下げた今回の車両は、ドウェイン・エイスラビー氏率いる英国のシルバーファーン・パフォーマンス社でレストアを受けた、マツダR100。オーナーのライアン・セオドア氏の努力もあって、見事な状態に仕上がっている。

艶深いダーク・グリーンは、レクサスの純正色。この塗装は、ベイサイド・サービス社が担当した。完璧な防錆処理が施され、延べ400時間が投じられたという。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「シャシーを別物にするような、本格的なレストモッドではありません。オリジナルのコンセプトを尊重し、絶妙な改良を施したレストアの延長といえます」。ロータリーエンジン・マニアのセオドアが説明する。

RX-7用の12Aユニットへ換装

チリ1つないエンジンルームに収まるのは、ブリッジポートが組まれた、マツダRX-7用の12Aユニット。本来の10Aユニットと同じく、改造でサイドマウントされている。

バランス調整されたローターも、RX-7用。排気ポートや点火系、5速マニュアル、リアアクスル、後ろのディスクブレーキも、RX-7から拝借されている。前のブレーキはR100用のままだが、荷室内へバッテリーと一緒に電子制御サーボが追加されている。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

オイルポンプは高出力型で、最新のオルタネーターが発電。ステンレス製マフラーと、大容量ラジエーターは特注してある。リミテッドスリップ・デフと点火コイルも。

「純粋なロードカーで、サーキットを走らせるつもりはありません。本来の個性は、損なわれていないと思いますよ。マツダがR100を改良し続けたら、こんなクルマが生まれるんじゃないでしょうか」。セオドアが微笑む。

不自然に見えるほど小柄なボディ

初代RX-7も小さかったと記憶しているが、R100は更に小さい。全長は3854mm、全幅は1480mmだ。肥大化が進む現代のクルマと並ぶと、不自然に見えるほど。リアピレーへ、小さなエアアウトレットが並んでいる。

ホイールは、R100オリジナルのスチール製。ホイールキャップは、信じられないほど高額なのだとか。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

英国人の平均より少し体格が良い筆者でも、R100の運転席はそこまで窮屈ではない。フロントシートは、ヘッドレストが一体。後席の足元空間はほぼ残らないが、シートを目一杯後ろへスライドすれば座れる。

ダッシュボードは輸出仕様。レシプロエンジンを積むファミリアの、上級グレードと同じモノだという。中央に補機メーターが並び、コスモスポーツとイメージが重なる。ウッドリムのステアリングホイールと、4速用シフトレバーも、標準のままだ。

2速や3速でシームレスに湧くパワー

セオドアのR100は新車時の2倍、200psの最高出力を得ているから、走りは極めて活発。やる気のなさそうな見た目を裏切るように、積極的に加速してみせる。

アイドリング時は、脈打つようなサウンドが、2ローター・エンジンであることを静かに主張する。回転上昇とともに、タービンの悲鳴のような高音へ変化する。クラッチペダルは軽く、滑らかに繋がり、ステアリングも速度が増すほど正確性が高まる。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

チューニングによって、柔らかい減衰特性とリアアクスルの横揺れは解消済み。高速域でのコーナリングへ、フラットに耐える。旋回性もニュートラルだ。

小柄なボディが、敏捷な身のこなしを一層引き立てる。ブレーキはバランスに優れ、確実に速度を落としてくれる。変速も軽妙で気持ち良い。ギア比が高く、2速や3速で引っ張ると、パワーがシームレスに湧いてくる。低域での粘り強さにも驚かされる。

RX-7の礎として多大な功績を残したR100

すっかり珍しい存在になったR100だが、当時はそこまで珍しいマツダではなかった。1973年までに9万5800台がラインオフし、1971年と1972年には、北米市場への輸出を牽引する1台になってきた。

ただし、英国では殆ど売れなかった。1649ポンドという価格は、3.0Lエンジンのフォードや、イタリアのアルファ・ロメオに並んだ。ディーラー数も30店ほどで、奇抜なクーペへ手を伸ばす英国人は限られた。現存例も、3・4台と考えられている。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

それでも、RX-7の礎として、多大な功績を残したことは事実。コスモスポーツと同時期を生きた神秘的なマツダを、忘れてしまうのは余りに惜しい。

協力：シルバーファーン・パフォーマンス社

マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様）のスペック

英国価格：1650ポンド（新車時）／5万ポンド（約1040万円）以下（現在）

生産数：9万5800台

全長：3854mm

全幅：1480mm

全高：1346mm

最高速度：173km/h

0-97km/h加速：10.9秒

燃費：6.4-7.4km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：803kg

パワートレイン：ツインローター982cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：100ps/7000rpm

最大トルク：13.5kg-m/3500rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）