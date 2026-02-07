日曜劇場『リブート』の“お知らせ”にネット「悲しい」「一番気になるところで…」
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、第51回衆院選の開票速報に伴い、8日の放送を休止する。予定されていた第4話は1週延期となり、15日にオンエアされる。
【写真】超絶”美女”の登場シーン！ネット驚き
休止の理由は、同日に放送される特別番組『衆院選開票速報2026』への編成対応によるもの。国政選挙の開票日は速報性と解説が重視され、NHKを含む各局が特別番組体制を敷くのが通例で、民放各局も通常番組を変更する。TBSでは、特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）を放送し、選挙結果を速報で伝えるとともに、今後の政治や生活への影響を多角的に掘り下げる。
これにより、『リブート』で予定されていた第4話は1週延期となり、15日に放送される。同作の公式SNSは「来週2月8日は衆議院議員総選挙のため放送はお休みとなります」と告知し、視聴者へ理解を求めた。
投稿には、「一番気になるところで休止はつらい」「毎週の楽しみだったので正直悲しい」といった嘆きの声が寄せられた一方、「選挙なら仕方ない」「大事な放送だから納得」「1週待つだけと思えば我慢できる」と、冷静に受け止める意見も多く見られた。
