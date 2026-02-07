見取り図のリリー（41）、FRUITSZIPPER櫻井優衣（25）、タレントの、なえなの（25）と本田紗来（18）がレギュラー出演するABEMAの次世代スター美容師発掘するオーディション番組「恋髪オーディション」が2月7日午後9時から配信開始される。若者に人気のアイコン的存在である櫻井、なえなの、本田の3人が初MCに挑戦し、リリーはレギュラーゲストとして番組を支える。このほど4人が取材に応じ、意気込みや見どころなどを語った。

普段はグループメンバー7人と活動している櫻井は「私だけがMCを担当するという機会が本当にほとんどなくてですね。しかも、どちらかというとしゃべらないタイプなので、こんなに1人でお話しさせていただく機会は初めてで緊張していたんですけど、みなさんが一緒に、すごく楽しくお話ししてくださったので、私もすごく楽しい気持ちでMCに挑戦させていただけました」と収録を振り返った。

なえなのも「すごくにぎやかに等身大のトークもできましたし、年齢も近いのでそういうお話もできてすごい楽しかったです。リリーさんがいてくださってよかったです」と話し、本田も「普段はあまり収録などでも緊張しないタイプなんですが、今回はいつも以上に事前に台本チェックしました。すごく緊張しましたが、第2話ゲストの織田信成さんはスケート界の方で、私がお母さんのおなかにいる頃から交流があった方なので、すごく安心しながら挑ませていただきました」と笑顔で語った。

リリーは進行役も任されているが「本当に僕はもう3人に頼りきりでやってたんですけど」と話し「もう僕以外のみんなが若すぎてキラキラしてたなと思ったのと、収録途中から座りすぎて腰が痛くなりまして、ちょっと若さがなくなってきたことを実感する時間でした」と笑わせた。

髪にまつわるトークでは、リリーは自身の金髪にまつわるエピソードを明かした。元イングランド代表MFベッカム氏の2002年W杯日韓大会時の髪形で、日本でも大流行した金髪モヒカンヘアに変身するというTBS系「ラヴィット！」の企画がきっかけだったといい「美容院で2時間くらいでベッカムヘアにしてもらってスタジオに戻ったら、麒麟の川島さんに『作家の家田荘子さんに似ている』と言われて、申し訳ないですけど大失敗したと思いました（笑い）」と振り返った。

櫻井は、デビュー当時の衣装で大きなリボンにポニーテールをしていた時を振り返り「最初にすごくファンの方に覚えていただけたんですよね。なので、大きいリボンにポニーテールっていうのは私の中ですごく大切な思い出のある髪形です。自分でもここまでトレードマークになると思っていなかったので、『ゆいちゃんと言えば！』と言ってもらえるとすごくうれしいです」と笑顔をみせた。

なえなのは高校時代に美容師になりたいと思ったときがあったと開かし「私の高校は校則が厳しくて、前髪がオン眉じゃないと絶対にダメな学校だったので。クラスの仲良い友達全員の前髪を毎回私が切っていました。みんな同じ髪形にしていたので、一足早くみんなを“アバンギャルディ”さん化させていましたね（笑い）」と笑いを誘った。

本田は「幼稚園生の頃は前髪がまだなくて。で、『切りたいな』と思っていたら姉の真凜が勝手にキッチンバサミで私の髪の毛をばっさり切ってくれて（笑い）。しかも、後ろの髪も切ってくれたので当時すごくマネジャーさんが焦ってたのが思い出深いです（笑い）。キッチンバサミは切れ味がいいんでしょうね。姉ももちろんヘアカットの経験はないですし、めっちゃオン眉な仕上がりになっちゃって、もう本当にマネジャーさんがアセアセしてました。でもそこから前髪も作れるようになったので、良いきっかけでした」と明かしていた。

オーディションでは、審査員にはカリスマ美容師として知られる「OCEAN TOKYO」の高木琢也CEO、「KAMI CHARISMA 2026」で女性唯一の三つ星を受賞した野々口祐子氏、BTSのMVのヘアスタイリングやaespaなど数多くのK−POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏やキウ・セム氏ら日刊の豪華美容師らが集結。最終結果は3月14日に開催予定の「マイナビ TGC 2026 S／S」のステージ上で発表される。