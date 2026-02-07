TBS「A-Studio＋」の番組公式Xがゲストとして番組に出演した女優の浜辺美波さん（25）のメッセージを紹介。丁寧な文体もさることながら、美文字が、ネット上で話題となっています。



【写真】硬筆習字特選賞（石川県）の受賞歴もある浜辺美波さんの美文字

番組公式Xは「Aスタプラス自由帳にメッセージを書いてくれました！」とコメントし、ノートの写真をアップ。そこでは6日放送の「A-Studio＋」にゲスト出演した浜辺さんが自筆メッセージを披露しています。浜辺さんのつづった、「あたたかいお言葉ありがとうございました。またお会いできるよう精一杯がんばります。浜辺美波」のメッセージでは、バランスが良くさらりと読みやすい文字、そして氏名の漢字が力強く記されている文末のサインが印象的です。



SNSでは、「字もめっちゃ綺麗 天は何物も与える」「素敵です」などのコメントがありました。



浜辺さんは石川県出身で、特技としている硬筆習字は、過去に硬筆習字特選賞（石川県）の受賞歴も。最近の出演作品には、2月6日に公開された映画「ほどなく、お別れです」があります。