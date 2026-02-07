日産の新型コンパクトミニバン！

日産インド法人は2025年12月18日、2026年初頭に発売を予定している新型7人乗りコンパクトMPV「GRAVITE（グラバイト）」のティザー画像を公開しました。2026年2月4日には、同年2月17日に正式発表となる旨も公表されています。

多目的車としての使い勝手や新しいデザインが早くも注目を集めており、公開直後からユーザーの間で多くの反響が寄せられています。

グラバイトは、インドで多様化するファミリー層のニーズに応えるために開発されたBセグメントの7人乗りMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）で、全長4〜4.5mクラスの扱いやすいサイズが特徴です。

車名は「GRAVITY（重力）」に由来し、人を惹きつける存在感や“家族を中心に据えたクルマづくり”という日産の思いが込められています。

現在、日産がインドで展開しているのはコンパクトSUV「マグナイト」とミドルサイズSUV「エクストレイル」の2車種のみですが、ラインナップ拡大を進めており、グラバイトはその新たな柱となるモデルです。

エクステリアは、日産のグローバルデザイン言語をベースに、前後バンパーの両端に配置されたC字型シルバーアクセントが印象的で、水平基調のプロポーションと組み合わせることでコンパクトながら力強い佇まいを実現しています。

室内は乗員数や荷物量の変化に柔軟に対応できるレイアウトを採用し、日常の移動から家族でのロングドライブまで幅広いシーンで、使い勝手の良い設計です。



実用性とコストパフォーマンスを重視する傾向が強いインド市場では、競争力のある価格設定や装備内容が求められるため、グラバイトにも同様の期待が寄せられています。

なお、パワートレインや装備、価格帯などの詳細はまだ明らかにされていないものの、2026年初頭に正式発表・発売が予定されています。



こうした発表を受けて、ユーザーからは「コンパクトなのに存在感ある」といったデザインへの評価や、「このサイズで7人乗りはありがたい」「街中で扱いやすそう」といった実用性に関する声が多く見られます。

また、「このMPV、日本にも来てほしい」「インド専売なのが惜しい」といった日本のユーザーからのコメントも寄せられており、海外市場向けモデルながら国内でも関心が高まっています。

ちなみに、このグラバイト、生産はチェンナイにあるルノーのチェンナイ工場で生産されると発表されていることとその形状から、2019年から現地で販売されているルノー「トライバー」のOEMモデルになるとの見方が強くなっています。

トライバーは全長4mほどのコンパクトな3列シート車となっており、搭載されるエンジンは1リッターの直列3気筒ガソリンエンジンで、5速のMTとAMTが用意されます。グラバイトもこれに準じた仕様となるかもしれません。