『ポケモン』新作プライズが登場！ ピカチュウの“大型ぬいぐるみ”などラインナップ
『ポケットモンスター』とバンダイナムコエクスペリエンスのキャンペーン企画「Pokemon Fancy Time キャンペーン in namco」が、2月13日（金）〜4月5日（日）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」で開催される。
【写真】春色でかわいい！ ニンフィアとサケブシッポのぬいぐるみも
■オリジナル特典も充実
今回開催される「Pokemon Fancy Time キャンペーン in namco」は、ファンシーなデザインがかわいいポケモンの景品が展開される期間限定の企画。
クレーンゲーム機のプライズには、“Fancy Time”をモチーフにしたピカチュウや、ニンフィア、サケブシッポの「ポケットモンスター もふぐっとぬいぐるみ」が順次登場する。
また、対象のクレーンゲーム機に500円投入するとオリジナル特典の引換券がゲットでき、引換券1枚で「きらきらステッカー」、引換券3枚で「アクリルキーホルダー」がランダムで1つもらえる。
さらに、無料ポイントアプリ「ナムコポイントアプリ」のクーポン提示で、淡い色味がかわいいピカチュウやパモなどが描かれた「ナムコオリジナルクリアファイル」もプレゼントされる。
【写真】春色でかわいい！ ニンフィアとサケブシッポのぬいぐるみも
■オリジナル特典も充実
今回開催される「Pokemon Fancy Time キャンペーン in namco」は、ファンシーなデザインがかわいいポケモンの景品が展開される期間限定の企画。
また、対象のクレーンゲーム機に500円投入するとオリジナル特典の引換券がゲットでき、引換券1枚で「きらきらステッカー」、引換券3枚で「アクリルキーホルダー」がランダムで1つもらえる。
さらに、無料ポイントアプリ「ナムコポイントアプリ」のクーポン提示で、淡い色味がかわいいピカチュウやパモなどが描かれた「ナムコオリジナルクリアファイル」もプレゼントされる。