ºòÇ¯²Æ¤ÎËü¥Ð¥º¤Î¤ªÎé»²¤ê¤Ë¥¿¥¤¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ï¡¼¥ë¥É¤òË¬¤ìºÆ¤Ó¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Èµ­Ç°»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Îº´Æ£ÛÙ(X@B00kmarker_nii¤è¤ê)

Á°²ó¤ò¾å²ó¤ë­à¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù­á

¡¡ºò²Æ¤Ë¥¿¥¤¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤È¤Î¾×·âÆ°²è¤¬È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤ªÎé»²¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Î¤¿¤á¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤­¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤Îº´Æ£ÛÙ¡£¸ø±é¤Î¹ç´Ö¤Ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤òË¬Ìä¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Èµ­Ç°¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¡¢ÃçÎÉ¤¯°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¹­¤²¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢º´Æ£¤Î¶»¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¿¨¤ë­à¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù­á¤Î¶¯¹Ô¤Ë¡ª

¡¡¤³¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤Î²áµîÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖËü¥Ð¥º¤Î¤ªÎé»²¤ê¤ò¤·¤Ë¤­¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Èµ­Ç°»£±Æ¡£ÊÒÂ­¤ò¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ïº´Æ£¤ÎËË¤Ë¥­¥¹¡£¼¡¤Ï¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤òÁõ¤¤¼ê¤Î¹Ã¤Ë¥­¥¹¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏÇØ¸å¤Ë²ó¤ê¡¢Á°²ó¤ò¾å²ó¤ë­à¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù­á¤ËµÚ¤ó¤À¡£¡¡¤³¤Î¤ªÎé»²¤êÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë...¡×¡Öµ÷Î¥´¶¥¼¥í¤ÇÍè¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬±¿¤Ê¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ªÎé»²¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¥Ð¥º¤ë½àÈ÷ËüÃ¼¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£