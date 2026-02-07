◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、宮崎）

相変わらず「意識」が高い。そう思わされたのは、このクールから宮崎キャンプに顔を出す和田毅球団統括本部付アドバイザーだ。

現役を退いて1年半がたつというのに、体のフォルムがまったく変わらない。聞くと体重は現役時代からほぼ横ばい。食べる量が減ったから痩せることはあっても太ることはないという。

特別にトレーニングをしているわけでもないそうだが、一つだけ気を付けていることがあるという。それは「体幹を意識すること」。歩くときも、立っているだけのときも、腹の奥底に意識を持っていく。それだけでエネルギーが活性化され、無駄なカロリーが消費されるという。体形維持は「意識の高さの表れ」ということか。説得力がある。

そんな和田アドバイザーの横で、この日は午前中に行われた投内連係を眺めた。投手、野手がそろって実戦を想定した練習は今キャンプで初めて。投手陣は先発ローテ入りを狙う松本晴、前田悠伍ら5人が参加していたわけだが、練習も中盤から終盤に差しかかると、和田アドバイザーが「うーん」と嘆く姿が増えた。どうやら、ノッカーが打つ前に投球する投手の球が納得いかない様子だった。

「何でフワッと投げちゃうんですかね。あれじゃ練習のための練習になっちゃう。常に試合を想定した練習をしないと。しかも、ボール球を投げる投手が多いでしょ。ストライクを入れて、そこから（投内連係が）スタートしないと。そういう意識って結構大事だと、僕は思うんですよね」

日米通算165勝を記録した実績の持ち主だけに、重い言葉だ。和田アドバイザーは続けて「前田悠伍は投内連係が苦手と言っていた。だからこそ、そういう細かい点から気を配ってやらないと、上達するにも時間がかかるんじゃないですか」とも指摘していた。同じ左腕として期待を寄せるからこその愛情表現だ。

たかが1球、されど1球。投内連係とはいえ、その意識付けが基本形ということだ。（石田泰隆）